Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε deal με τη Χαλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Στον δρόμο που χάραξε ο Κωνσταντής Τζολάκης βαδίζει ο Χρήστος Μουζακίτης, σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, ο Πιτ Ο’ Ρουρκ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ πως η Χαλ έφτασε σε deal με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα χαφ (1,80μ.) έναντι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ.

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ταλέντα που έχουν αναδειχθεί από την ακαδημία του Ολυμπιακού, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες με την πρώτη ομάδα. Ο 19χρονος μέσος έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», ενώ πλέον έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Στη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια, έχοντας συνολικά 189 λεπτά συμμετοχής. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε τη χρονιά με 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Το ενδιαφέρον από την Αγγλία, πάντως, δεν προέκυψε τώρα. Ο Μουζακίτης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν αρκετούς συλλόγους του εξωτερικού, με το όνομά του να βρίσκεται κατά διαστήματα στο μεταγραφικό τους ραντάρ. Ο νεαρός διεθνής δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.