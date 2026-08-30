Στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Σάντος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Ροντινέι, επιδιώκοντας την άμεση επιστροφή του έμπειρου δεξιού μπακ στην Βραζιλία.

Η ομάδα του Νεϊμάρ προσέγγισε την πλευρά του ποδοσφαιριστή με μια άκρως δελεαστική πρόταση, για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές υψηλότερες από εκείνες που προβλέπει το τρέχον συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα οι Βραζιλιάνοι μετέφεραν τις προθέσεις τους στον Ολυμπιακό και οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Η λεπτομέρεια της υπόθεσης είναι πως η Σάντος θέλει τον παίκτη ως ελεύθερο και μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός δεν έχει πει το «ναι».

Στην Βραζιλία πάντως θεωρούν την μεταγραφή του Ρόντινει στην Σάντος «τελειωμένη», υποστηρίζοντας πως ο μπακ του Ολυμπιακού έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Σάντος και το μόνο που απομένει είναι να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Βραζιλιάνος μπακ έχει τρεις συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ πέρυσι είχε πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 37 ματς με τη φανέλα των Πειραιωτών σε όλες τις διοργανώσεις.

Συνολικά, μετράει δώδεκα γκολ και 28 ασίστ σε 157 ματς με τον Ολυμπιακό. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Φλαμένγκο, Ιντερνασιονάλ και Κορίνθιας.