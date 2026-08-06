Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, αποκτώντας τον Μίλαν Βιτάλις από την Γκιόρ. Ο διεθνής Ούγγρος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της Ένωσης έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 27χρονος χαφ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (4/8), πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε όλα τα διαδικαστικά, πριν ανακοινωθεί από τους «κιτρινόμαυρους».

Η ΑΕΚ επένδυσε σε έναν ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Γκιόρ στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ουγγαρίας. Ο Βιτάλις, μάλιστα, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έρχεται στην Ελλάδα έχοντας ήδη αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έχει καταγράψει πέντε συμμετοχές τη φετινή σεζόν, μεταξύ αυτών και παιχνίδια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η μεταγραφή του ενισχύει τον άξονα της Ένωσης με έναν μέσο που διαθέτει εμπειρία, αγωνιστική συνέπεια και ηγετικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προσθέτει ακόμη μία επιλογή στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος συνεχίζει τον σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Ο Βιτάλις αποτελεί την πέμπτη καλοκαιρινή προσθήκη της ΑΕΚ μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ, ενώ ο Σέρβος τεχνικός έχει ήδη προαναγγείλει ότι το ρόστερ θα ενισχυθεί περαιτέρω με νέες κινήσεις.

Πλέον, ο Ούγγρος μέσος ετοιμάζεται για την πρώτη του γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του στα Σπάτα και για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Ελλάδας.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιλάν Βιτάλις (Milán Vitális) με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μιλάν Βιτάλις γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Nyíregyháza. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Győri ETO στα 17 του χρόνια και αγωνίστηκε με τα χρώματά της μέχρι το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Dunajská Streda της Σλοβακίας, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2024.

Στις αρχές του 2025 επέστρεψε στην Győri ETO και σε αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της παρουσίας του στην ουγγρική ομάδα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή (46 συμμετοχές, 12 γκολ, 6 ασίστ) κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2025-26. Παράλληλα ψηφίστηκε MVP της σεζόν στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 8 αγώνες.

Μιλάν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!» καταλήγει η ανακοίνωση.