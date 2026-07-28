Με τη διεξαγωγή τριών αγώνων στις 22 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (28/7).

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27 άρχισε, με τη λίγκα να ανακοινώνει το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα γίνουν στις 20:00 οι αγώνες ΑΕΚ – Ηρακλής και Καλαμάτα – Άρης ενώ θα ακολουθήσει στις 22:00 το Ολυμπιακός – Ατρόμητος.

Από εκεί και πέρα, η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου, με τους αγώνες ΟΦΗ – Βόλος, Παναθηναϊκός – Κηφισιά, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός και Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο 22 Αυγούστου

ΑΕΚ – Ηρακλής 20:00

Καλαμάτα – Άρης 20:00

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23 Αυγούστου

ΟΦΗ – Βόλος 19:30

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 21:00

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 21:00

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR 21:30