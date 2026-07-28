Με τη διεξαγωγή τριών αγώνων στις 22 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (28/7).
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27 άρχισε, με τη λίγκα να ανακοινώνει το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 22-23 Αυγούστου.
Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα γίνουν στις 20:00 οι αγώνες ΑΕΚ – Ηρακλής και Καλαμάτα – Άρης ενώ θα ακολουθήσει στις 22:00 το Ολυμπιακός – Ατρόμητος.
Από εκεί και πέρα, η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου, με τους αγώνες ΟΦΗ – Βόλος, Παναθηναϊκός – Κηφισιά, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός και Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Σάββατο 22 Αυγούστου
ΑΕΚ – Ηρακλής 20:00
Καλαμάτα – Άρης 20:00
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 22:00
Κυριακή 23 Αυγούστου
ΟΦΗ – Βόλος 19:30
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 21:00
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 21:00
Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR 21:30
Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27— Super League Greece (@Super_League_GR) July 28, 2026
ℹ️Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών ημερών θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της… pic.twitter.com/xYexggSwfE