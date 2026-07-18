Συνεχίζει ο Ολυμπιακός τις επαφές του για να κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τους παίκτες που έχει ανάγκη. Μια από τις θέσεις που θέλουν να ενισχυθούν οι Πειραιώτες είναι αυτή του δεξιού μπακ.

Ο Μανώλης Σάλιακας είναι βασικός στόχος των «ερυθρόλευκων» για τη συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να πλαισιώσει τον Πάμπλο Μαφέο στο ρόστερ της νέας σεζόν και για τον λόγο αυτό κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση στην Ζανκτ Πάουλι.

Η νέα πρόταση του Ολυμπιακού φτάνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης υπέρ της Γερμανικής ομάδας.

Η νέα αυτή πρόταση φαίνεται να ικανοποιεί περισσότερο τη Ζανκτ Πάουλι, η οποία εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο να ανάψει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Από την πλευρά του, ο 29χρονος μπακ συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του με τη Γερμανική ομάδα, περιμένοντας το «ΟΚ» για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού με την οποία αγωνίστηκε στην Ακαδημία του συλλόγου.