Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ιράν για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να διεξαχθεί σε κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής φόρτισης, καθώς η FIFA επιβεβαίωσε ότι θα επιτρέψει την είσοδο και προβολή σημαιών του ουράνιου τόξου στο στάδιο του Σιάτλ, παρά τις αντιδράσεις των δύο ομοσπονδιών.

Η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας συμπίπτει με τις εκδηλώσεις του Pride που πραγματοποιούνται στην πόλη, αν και η FIFA διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις διοργανώνονται αποκλειστικά από την τοπική οργανωτική επιτροπή και δεν αποτελούν μέρος του επίσημου προγράμματος της διοργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η FIFA επανέλαβε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως προέλευσης ή ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι οι σημαίες του ουράνιου τόξου επιτρέπονται στα γήπεδα, καθώς θεωρούνται γενική έκφραση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η στάση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της Αιγυπτιακής όσο και της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η αιγυπτιακή πλευρά απέστειλε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε δράση που, όπως υποστήριξε, σχετίζεται με την υποστήριξη της ομοφυλοφιλίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στην ίδια ανακοίνωση υποστήριξε ότι τέτοιες εκδηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες των αραβικών και ισλαμικών κοινωνιών.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, η οποία είχε διατυπώσει τις επιφυλάξεις της ήδη από τη στιγμή της κλήρωσης, όταν έγινε γνωστό ότι ο συγκεκριμένος αγώνας θα συνέπιπτε χρονικά με τις εκδηλώσεις του Pride στο Σιάτλ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε επιχειρήσει ήδη από τον Ιανουάριο να αποσαφηνίσει ότι δεν υφίσταται επίσημος χαρακτηρισμός του αγώνα ως «Pride Match», επισημαίνοντας ότι η FIFA δεν εντάσσει αντίστοιχες εκδηλώσεις στο αγωνιστικό της πρόγραμμα.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοΐ, απέφυγε να σχολιάσει το ζήτημα, τονίζοντας ότι η ομάδα του επικεντρώνεται αποκλειστικά στο αγωνιστικό σκέλος και στον σεβασμό των κανονισμών της FIFA και του ευ αγωνίζεσθαι.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Αίγυπτος προηγείται στον 7ο όμιλο με τέσσερις βαθμούς, μετά τη νίκη επί της Νέας Ζηλανδίας και την ισοπαλία με το Βέλγιο. Με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση, ενώ ακόμη και η ισοπαλία ενδέχεται να αποδειχθεί αρκετή για την πρόκριση.

Το Ιράν βρίσκεται στους δύο βαθμούς, μετά τις ισοπαλίες απέναντι σε Βέλγιο και Νέα Ζηλανδία, και χρειάζεται αποκλειστικά τη νίκη για να συνεχίσει στη φάση των «32», την ώρα που το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου.