Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των πτέρυγων της επίθεσης. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται ο Ρόκα της Τζιρόνα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ανεβάσει τις τελευταίες ημέρες τον ρυθμό των επαφών τους για την απόκτησή του.

Στόχος των Πειραιωτών είναι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατό, ώστε ο ποδοσφαιριστής να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει ενημερωθεί αναλυτικά για το αγωνιστικό προφίλ του Ισπανού εξτρέμ και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την προώθηση της υπόθεσης. Εκτιμά πως τα χαρακτηριστικά του Ρόκα ταιριάζουν με το ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, πίεσης και γρήγορης μετάβασης που επιδιώκει να εφαρμόσει στον Ολυμπιακό.

Όσοι γνωρίζουν τον ποδοσφαιριστή κάνουν λόγο για έναν εξτρέμ με καλή τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, ενώ ξεχωρίζει και για τη συνέπειά του στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Πρόκειται για ένα στοιχείο που ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί απαραίτητο από τους παίκτες που αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης.

Εφόσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Ολυμπιακός θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή σε παραγωγική ηλικία, με εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο της La Liga, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα, ποιότητα και λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.