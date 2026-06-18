Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-2025 στη Super League αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων, αφήνοντας δεύτερο τον Κωνσταντή Τζολάκη με 14,54%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ με 6,54%.

Ο 30χρονος μέσος από το Μεξικό πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του με την Ένωση, μετά τον τίτλο του 2023, και αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Σε 31 συμμετοχές στη Super League, είχε απολογισμό 5 γκολ και 2 ασίστ.