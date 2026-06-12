Θα έφευγε ούτως ή άλλως

Δεν τη γλιτώνει τελικά ο Μπακασέτας παρά την απόλυση του Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός προπονητής δεν ενθουσιαζόταν με τον διεθνή Έλληνα παίκτη και αν παρέμενε στην τεχνική ηγεσία το όνομα του Μπακασέτα θα ήταν στη μαύρη λίστα. Τελικά είναι ούτως ή άλλως καθώς δεν αρέσει, λένε, στον Νίστρουπ, ο οποίος θέλει παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά για τη θέση του. Τελειωμένος ούτως ή άλλως, δηλαδή, ήταν για τους πράσινους ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον… σώσουν, να εξασφαλίσουν ότι θα παραμείνει στην ομάδα.

Τουρκία, Σαουδική Αραβία ή… ΠΑΟΚ;

Το θέμα τώρα με τον Μπακασέτα είναι πού θα συνεχίσει την καριέρα του, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Από Ελλάδα, μόνο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή, αλλά είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει ενδιαφέρον από Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις αλλά επικοινωνιακά δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο, με το κλίμα που ήδη υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Αναγκαστικά θα πρέπει να κοιτάξει για ομάδα στο εξωτερικό, αλλά στα 32 του χρόνια δεν είναι και τόσο εύκολο το να βρει κάτι καλό. Εκτός κι αν έχει διάθεση για επιστροφή στην Τουρκία ή αν προκύψει κάποια τρελή πρόταση από Σαουδική Αραβία.

Η Σπόρτινγκ ξανάρχεται…

Μπορεί ο Βαγιαννίδης να μην ικανοποίησε με την απόδοσή του και ο Ιωαννίδης να είχε πολύ δύσκολη σεζόν με τους τραυματισμούς, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όμως εξακολουθεί να κοιτάζει προς την Ελλάδα. Οι Πορτογάλοι θέλουν, μεταξύ άλλων, να αποκτήσουν χαφ και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτηση παίκτη που αγωνίζεται σε μεγάλη ελληνική ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό προς το παρόν, υπάρχουν όμως φήμες, όπως υπάρχει και η δυνατότητα της Σπόρτινγκ να ξοδεύει αρκετά λεφτά για παίκτες που πραγματικά θέλει. Τις προσεχείς εβδομάδες μπορεί να γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.

«Παράθυρο» για Ζοάο Μάριο

Επέστρεψε στη Μπεσίκτας ο Ζοάο Μάριο καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του, ενδεχομένως όμως να μην έχει κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο για την ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος χαφ, σκόρερ του γκολ που κλείδωσε το πρωτάθλημα, δεν έκανε καλή σεζόν, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα με βάση το όνομά του, δεν αποκλείεται όμως οι κιτρινόμαυροι να ασχοληθούν ξανά μαζί του μέσα στο καλοκαίρι. Αν ρίξει το κασέ του, αν δεχθεί να υπογράψει για αισθητά λιγότερα λεφτά, τότε στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα είναι και τόσο αρνητικοί, καθώς ξέρει τον τρόπο δουλειάς του Νίκολιτς και δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την προσαρμογή του.

Όλα πάνε καλά με Γιόβιτς

Αισιοδοξία υπάρχει στη ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιόβιτς καθώς οι συζητήσεις προχωράνε καλά. Η αλήθεια είναι πως ο Νίκολιτς δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να προκύψει θέμα σε ό,τι αφορά την παραμονή του Σέρβου φορ, οπότε στην Ένωση θεωρούν σίγουρο ότι στο τέλος θα υπάρξει συμφωνία με τον Ηλιόπουλο. Στο κάτω-κάτω, αν η ομάδα καταφέρει να μπει στη League Phase του Champions League και ο Γιόβιτς επαναλάβει μια σεζόν ανάλογη της φετινής, του χρόνου θα είναι πιο εύκολο να προκύψει κάποια μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Και σε μια τέτοια περίπτωση θα το συζητήσει με ενδιαφέρον και η ΑΕΚ για την πώλησή του.

Το φαβορί για Τζέιμς

Ελεύθερος είναι πλέον ο Μάικ Τζέιμς, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, αλλά υπάρχει φαβορί για την απόκτησή του. Και δεν είναι ο… Άρης, παρά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει μετά τη συνάντησή του με τον Βασίλη Σπανούλη επί ελληνικού εδάφους. Η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που έχει μιλήσει εδώ και καιρό με τον Αμερικανό γκαρντ, του έχει αναλύσει το πλάνο της, έχει τη δυνατότητα να του προσφέρει ένα δυνατό συμβόλαιο και αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για την απόκτησή του. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να έχουμε ανατροπή στη συνέχεια. Να δούμε αν θα «ευθύνεται» ελληνική ομάδα για αυτό…