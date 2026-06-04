Οι Νιου Γιορκ Νικς προηγούνται με 1-0 στους τελικούς του NBA μετά την εκτός έδρας νίκη επί των Σαν Αντόνιο Σπερς και η τρέλα που επικρατεί από τους οπαδούς φαίνεται και στις τιμές των εισιτηρίων.

Οι Νικς κατάφεραν φέτος να φτάσουν στους τελικούς για πρώτη φορά μετά το 1999 και μάλιστα μπήκαν με break, καθώς νίκησαν εκτός έδρας τους Σπερς στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, πήραν προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου και οι οπαδοί τους περιμένουν πώς και πώς το τρίτο παιχνίδι, καθώς και το δεύτερο θα γίνει στο Σαν Αντόνιο.

Η τρέλα που επικρατεί στη Νέα Υόρκη, καθώς η ομάδα τους απέχει τρεις νίκες από την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της ιστορίας της, φαίνεται και στις τιμές των εισιτηρίων, καθώς τα πιο φθηνά για το Game 3 και πρώτο στο Madison Square Garden κοστίζουν… 6.207 δολάρια.

Παρ’ όλα αυτά, οι εξέδρες θα είναι κατάμεστες, με τους οπαδούς των Νικς, οι οποίοι μετράνε 12 συνεχόμενες νίκες στα play off, να πιστεύουν όσο ποτέ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.