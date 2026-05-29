Ο Παναθηναϊκός έμαθε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με τους «πράσινους» να βρίσκονται στους ισχυρούς της κλήρωσης.

Το «τριφύλλι», που ολοκλήρωσε τη φετινή Stoiximan Super League στην τέταρτη θέση, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου. Οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου.

Η παρουσία των «πράσινων» στους ισχυρούς δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να αποφύγει αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα, όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Παρτιζάν και Μπασακσεχίρ.

Σε ό,τι αφορά τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, η εικόνα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως ακόμη, καθώς σε αρκετά πρωταθλήματα και προκριματικές διαδικασίες υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμότητες που θα καθορίσουν οριστικά το ταμπλό της κλήρωσης.

Αυτοί είναι οι: ΜαδέργουελΝτουνάιτσκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαράζντιν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Ζίτομιρ, Τσερκάσκι, Ζελεζνίτσαρ, Κόπερ, Μπράβο, Τούρουν, Ζίμπρου Κισινάου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Από εκεί και πέρα, στην εξίσωση θα μπουν και οι νικητές από τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης του Europa League όπως οι: Βίκινγκουρ, Φιορίτα, Ντέτσιτς, Ντίλα Γκόρι, Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Αθλέτικ Εσκάλντες, Σεντ Τζόζεφς, Ντιναμό Τιφλίδας, Αλασκέρτ, Αλουμίνι, Τορπέντο Κουταΐσι, Ντέρι Σίτι και Βέστρι.