Σε θέμα των ημερών έχει εξελιχθεί η παραμονή ή όχι του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας.

Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε το «παρών» σε φιλική αναμέτρηση της Στεάουα Βουκουρεστίου του 2006 με την Ραπίντ του 2006 και μετά το τέλος μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του, όπου ανέφερε για άλλη μια φορά πως έχει συμβόλαιο και εξαιρετική σχέση με τον «Δικέφαλο του Βορρά», όμως η τελική απόφαση θα είναι από τον σύλλογο. «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο. Για μένα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα και, στην πραγματικότητα, μια πόλη, μια τεράστια ομάδα με την οποία έχω μια ιδιαίτερη σχέση και δεν θα ενεργούσα με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει.

Αλλά ο σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες σε μια δεδομένη στιγμή. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο 57χρονος τεχνικός.