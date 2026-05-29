Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του Τσάβι Πασκουάλ και, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, το όνομα του Γιάννη Σφαιρόπουλου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές των Καταλανών για την τεχνική ηγεσία.

Ο Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας με την ολοκλήρωση της σεζόν, έχοντας ήδη εξηγήσει δημόσια τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Την ίδια στιγμή, στη Βαρκελώνη εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις προπονητών, με αρκετά γνωστά ονόματα να έχουν συνδεθεί με το «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Στα πρώτα σενάρια είχαν εμπλακεί τόσο ο Ίμπον Ναβάρο όσο και ο Βασίλης Σπανούλης, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ισπανικό Μέσο, καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες. Αντιθέτως, η Mundo Deportivo υποστηρίζει ότι η Μπαρτσελόνα έχει στρέψει σοβαρά την προσοχή της στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και στον Ιταλό τεχνικό Πάολο Γκαλμπιάτι, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός κάδρου τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λόγω του υψηλού οικονομικού κόστους που θα απαιτούσε μια ενδεχόμενη συνεργασία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, ο Σφαιρόπουλος θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας από τους πλέον καταξιωμένους διαθέσιμους προπονητές στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι Ισπανοί στέκονται ιδιαίτερα στην παρουσία του σε δύο τελικούς EuroLeague με τον Ολυμπιακό, αλλά και στη θητεία του σε συλλόγους υψηλού επιπέδου, όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας, όπου παρέμεινε έως τον Οκτώβριο του 2025.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάολο Γκαλμπιάτι παρουσιάζεται ως μια διαφορετική επιλογή, με μικρότερη εμπειρία σε σχέση με τον Έλληνα τεχνικό, αλλά με ισχυρή υποστήριξη εντός της διοίκησης. Συγκεκριμένα, θεωρείται προσωπική επιλογή του Τσέβι Πουχόλ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού γραμματέα της Μπαρτσελόνα στη θέση του Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ο Ιταλός προπονητής κατάφερε φέτος να οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, σε μια επιτυχία που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της χρονιάς.