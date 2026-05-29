Ήταν 29 Μαΐου του 2024, όταν ο Ολυμπιακός έκανε ολόκληρη την Ευρώπη να στρέψει το βλέμμα της πάνω του, κατακτώντας το Conference League. Μια βραδιά που έμελλε να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Έσε σηκώνει τη μπάλα από τα αριστερά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πετάγεται στην καρδιά της περιοχής και στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Το γήπεδο εκρήγνυται. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού παραληρούν στις εξέδρες της «OPAP Arena», ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα ζει πρωτόγνωρες σκηνές ενθουσιασμού. Από τον Πειραιά μέχρι την Κρήτη και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την ομογένεια της Νέας Υόρκης, ο κόσμος πανηγυρίζει ένα ιστορικό επίτευγμα.

Ξαφνικά, όλα παγώνουν. VAR. Η ένταση δίνει τη θέση της στην αγωνία. Τρία ατελείωτα λεπτά αργότερα, σέντρα. Το γκολ μετρά κανονικά και το ξέσπασμα των παικτών και του κόσμου μοιάζει ανεπανάληπτο. Ο Τσικίνιο πανηγυρίζει με όλο του το είναι, σε μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της στιγμής.

Ο Ολυμπιακός είχε μόλις κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και μαζί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Από την αμφισβήτηση στην κορυφή της Ευρώπης

Λίγους μήνες νωρίτερα, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Στις αρχές του 2024, η σεζόν έμοιαζε χαμένη για τον Ολυμπιακό. Η χρονιά είχε ξεκινήσει με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον πάγκο, όμως οι βαριές ήττες από Φράιμπουργκ και ΠΑΟΚ, αλλά και η συνολική εικόνα της ομάδας, οδήγησαν στην αποχώρησή του μετά το 2-2 με τον Βόλο τον Δεκέμβριο του 2023.

Τη θέση του πήρε ο Κάρλος Καρβαλιάλ, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση. Η ήττα από τον Παναθηναϊκό στις αρχές Φεβρουαρίου αποτέλεσε το τέλος της δικής του θητείας και οι Πειραιώτες βρέθηκαν ξανά σε αναζήτηση προπονητή, σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της χρονιάς.

Το όνομα του Πασκάλ Γιάνσεν βρέθηκε κοντά στον σύλλογο, ωστόσο η συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ. Τότε εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός απάντησε θετικά μέσα σε λίγες ώρες στην πρόταση του Ολυμπιακού και στις 11 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε επίσημα. Εκείνη η απόφαση αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία που ακολούθησε.

Η διαδρομή προς τον θρίαμβο

Η ευρωπαϊκή αντεπίθεση του Ολυμπιακού ξεκίνησε στα playoffs του Conference League απέναντι στη Φερεντσβάρος. Με δύο νίκες και συνολικό σκορ 2-0, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Ελ Κααμπί, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το εισιτήριο για τους «16».

Εκεί ακολούθησε μία από τις πιο επικές ανατροπές στην ιστορία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ήττα με 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Γ. Καραϊσκάκης» έμοιαζε καταδικαστική. Ωστόσο, στη ρεβάνς της Σερβίας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια ασύλληπτη εμφάνιση, επικράτησε με 6-1 στην παράταση και ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στα προημιτελικά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε το πρώτο βήμα με νίκη 3-2 στον Πειραιά και στη συνέχεια άντεξε στην πίεση της Κωνσταντινούπολης. Η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, αποκρούοντας τρεις εκτελέσεις και στέλνοντας τον Ολυμπιακό στους «4».

Το τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό ήταν η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Παρά τα προγνωστικά, οι Πειραιώτες διέλυσαν τους Άγγλους με 4-2 στο Μπέρμιγχαμ, με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει χατ-τρικ, και ολοκλήρωσαν τη δουλειά στο «Γ. Καραϊσκάκης» με νέα νίκη 2-0.

Με συνολικό σκορ 6-2 απέναντι στην Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της Αθήνας. Εκεί, απέναντι στη Φιορεντίνα, ολοκλήρωσε ένα ποδοσφαιρικό έπος που άλλαξε για πάντα την ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου.