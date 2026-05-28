Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία (4/6) εκτός έδρας και την Ιταλία (7/6) εντός έδρας σε φιλικούς αγώνες, για τους οποίους έκανε δηλώσεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026 και τελικά θα επιστρέψει στη δράση για δύο φιλικά παιχνίδια, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να κάνει δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

«Αυτή πάντα είναι μία δύσκολη περίοδος. Είναι τέλος της σεζόν και οι παίκτες προέρχονται από μία απαιτητική σεζόν, ανάλογα και την ομάδα που έπαιζαν.

Είναι δύο δυνατά φιλικά και θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα, έχοντας την ίδια σοβαρότητα, όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας και ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα γατί είναι μοναδική ευκαιρία.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και θα δεν έχουμε ουσιαστικά χρόνο για να κάνουμε πολλά πράγματα».