Σε εννιά συλλήψεις οπαδών προχώρησε η αστυνομία έξω από το Telecom Center Athens, πριν τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι το παιχνίδι που θα κρίνει το ποια ομάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης και οι «ερυθρόλευκοι» θα νιώθουν ότι παίζουν εντός έδρας καθώς οι οπαδοί τους θα κάνουν κατάληξη στις εξέδρες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως όλα είναι μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε εννιά συλλήψεις οπαδών. Οι επτά έγιναν για κατοχή ναρκωτικών, ένας συνελήφθη για κατοχή καπνογόνου και ένας για αντίσταση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία προχώρησε και σε επτά προσαγωγές οπαδών που προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια, με τους ελέγχους να συνεχίζονται με στόχο να μπουν στο γήπεδο μόνο όσοι έχουν δικαίωμα να είναι εκεί.