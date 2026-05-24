«Μάχη» για τη παραμονή στην κατηγορία δίνουν σήμερα Τότεναμ και Γουέστ Χαμ στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

Η Τότεναμ θα υποδεχθεί την Έβερτον, με τους Λονδρέζους να θέλουν έστω τον βαθμό της ισοπαλίας για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους.

Την ίδια ώρα η Γουέστ Χαμ θα υποδεχθεί την Λιντς και θέλει μόνο τη νίκη και να ηττηθεί η Τότεναμ από την Έβερτον για να παραμείνει αυτή και τη νέα σεζόν στην Premier League. Οι ομάδες που έχουν ήδη υποβιβαστεί είναι οι Μπέρνλι και Γούλβς.

Από εκεί και πέρα, η Άρσεναλ γιορτάζει την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 χρόνια κσι θα προσπαθήσει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας.

Το σημερινό πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπέρνλι-Γουλβς

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ

Φούλαμ-Νιούκαστλ

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ-Τσέλσι

Τότεναμ-Έβερτον

Γουέστ Χαμ-Λιντς

Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 18:00