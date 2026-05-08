Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με το μέλλον του στην Μπενφίκα να παραμένει ανοιχτό ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record», ο Έλληνας διεθνής φορ έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον συλλόγων της Bundesliga, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο 27χρονος επιθετικός πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του στο υψηλό επίπεδο. Σε 51 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα μετρά ήδη 29 γκολ και έξι ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της ομάδας του. Παράλληλα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Παρά την παραγωγικότητά του, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Παυλίδης δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης. Στη Μπενφίκα δεν θεωρούν δεδομένη την παραμονή του, ειδικά από τη στιγμή που εξετάζουν ήδη ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Φελίπε Αουγκούστο από την Τράμπζονσπορ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές με τη διοίκηση των «Αετών», η οποία εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο πώλησης, εφόσον προκύψει πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της.

Υπενθυμίζεται πως η Μπενφίκα απέκτησε τον Παυλίδη πριν από δύο χρόνια, καταβάλλοντας περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από τότε, ο Έλληνας φορ έχει καταγράψει συνολικά 59 γκολ και 19 ασίστ σε 108 εμφανίσεις, αποδεικνύοντας πως αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις της ομάδας των τελευταίων ετών.