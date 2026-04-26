Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ για τον Ναθάν Γκασαμά της Μπάλτικα, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, κάνουν λόγο στη Ρωσία.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός από το Μάλι, ύψους 1,92μ., αγωνίζεται από το 2023 στη Μπάλτικα, η οποία είχε καταβάλει το ποσό των 500.000 ευρώ για να τον αγοράσει από τη Σλάβια Σόφιας.

Τη φετινή σεζόν ο Γκασαμά μετράει 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ, με τον ρωσικό λογαριασμό RPL Sky, στο «Χ», να κάνει λόγο για ενδιαφέρον τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από την ΑΕΚ.

Διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι, με την οποία έχει πέντε συμμετοχές προς το παρόν, ο Γκασαμά έχει και γαλλικό διαβατήριο ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Ναντ, πριν πάει στην Τρουά και από εκεί στη Σολέ και τη Σλάβια Πράγας.