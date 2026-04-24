Για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και τη σημασία του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον ΟΦΗ, μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μάλιστα, απαρίθμησε τους λόγους που το συγκεκριμένο ματς είναι ιδιαίτερο, ενώ στάθηκε και στις πολλές δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος φέτος ο ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Για το αν είναι ξεχωριστός τελικός και για την απόδοση του ΠΑΟΚ: «Το παιχνίδι είναι σημαντικό για εμένα, είναι ιδιαίτερος τελικός. Έτσι, είμαι φτιαγμένος θέλω να κερδίζω, και αν όχι είμαι νεκρός, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες. Από πάνω μας πέρασε ένας τυφώνας γεγονότων, θα μπορούσα να πω συνοψίζει τα 100 χρόνια του Δικεφάλου.

Έπρεπε να περάσουμε ένα περίπλοκο πρόγραμμα, με δύσκολα παιχνίδια στο Κύπελλο, στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα, δύσκολες καταστάσεις με τραυματισμούς, κάποιοι από αυτούς ήρθαν από τρελές καταστάσεις.

Οι απώλειες που είχαμε μέσα στη σεζόν, την ιστορία πριν από το παιχνίδι με τη Λιόν, ο θάνατος του παιδιού, πέθανε ο πατέρας μου, ο αδερφός του κ. Σαββίδη, πράγματα που δεν μπορείς να παραβλέψεις. Έχουμε μπροστά μας έναν τελικό, ένα τρόπαιο στο τραπέζι, το να φτάσουμε εδώ και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις, δείξαμε νοοτροπία μαχητή.

Πρέπει να δείξουμε την δική μας δύναμη. Οι τραυματισμοί μας οδήγησαν σε διαφορετικό μοτίβο, οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν τον Ιανουάριο αντί να βρίσκονται στη διαδικασία της ένταξής τους, έγιναν βασικοί, ήταν κάτι που περιέπλεξε τα πράγματα.

Δεν παίζουμε μόνο για εμάς, παίζουμε για ανθρώπους που παίρνουν χαρά από εμάς, θέλουμε να τους δείξουμε το ποδόσφαιρο που δείξαμε κάποιες φορές στη σεζόν. Είμαστε εδώ όλοι εδώ και θεωρούμε το Κύπελλο ιδιαίτερο».

Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια και τον εορτασμό την περασμένη Δευτέρα (20/04): «Δεν συμμετείχαμε σε αυτές τις γιορτές, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ό,τι είδαμε ήταν απίστευτο και ακόμη μία φορά δείχνει τι σημαίνει ΠΑΟΚ, μία ιστορία γεμάτη δυσκολίες, δύσκολες μάχες, χαρά, αντιδράσεις και είναι αυτό το αίσθημα που έχω για μία μεγάλη οικογένεια.

Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για πολλούς λόγους, έχουμε την εμπειρία από διαχείριση δύσκολων παιχνιδιών. Να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα στον ΠΑΟΚ, ακόμη κι αν δεν είναι σε κορυφαία κατάσταση. Να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας και την αποφασιστικότητά μας για την κατάκτηση του τροπαίου».

Για την ομάδα του ΟΦΗ: «Ο ΟΦΗ είναι σε καλή κατάσταση, είναι μία ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση το τελευταίο διάστημα, έχει καλά αποτελέσματα, υπάρχει η δουλειά του προπονητή και των παικτών του. Αξίζει όλον τον σεβασμό από τον κόσμο, αλλά και από εμάς».

Για το πού εστιάζει την προσοχή του στον αντίπαλο: «Μίλησα ήδη πολύ. Έχω σεβασμό στον αντίπαλο και στην ομάδα. Είναι προετοιμασμένη, έχει ποιοτικούς παίκτες, όπως και εμείς, πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν κατάσταση».

Για το timing του τελικού και εάν ήταν καλύτερο να γίνονταν το παιχνίδι μετά τη λήξη της σεζόν στο πρωτάθλημα: «Η απόφαση ελήφθη τον Αύγουστο, μένει να μπούμε να παίξουμε τον τελικό, όπως έχει οριστεί».