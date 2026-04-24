Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε ξεκάθαρα απέναντι στα σενάρια που ήθελαν τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως προκύπτει, η εθνική ομάδα του Ιράν αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026, με μοναδική διαφοροποίηση το αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για την είσοδο συγκεκριμένων μελών της αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ρούμπιο, οι περιορισμοί δεν αφορούν τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, αλλά ενδέχεται να εφαρμοστούν σε πρόσωπα που πιθανώς συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). «Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα ήταν οι αθλητές του. Θα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως τα σενάρια περί αντικατάστασης του Ιράν από την Ιταλία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκύψει μόνο εφόσον η ίδια η ομάδα αποφάσιζε να αποσυρθεί οικειοθελώς από τη διοργάνωση.