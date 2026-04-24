Το front office των Μιλγουόκι Μπακς φέρεται να έχει καταλήξει στην περίπτωση του Τέιλορ Τζένκινς για τη θέση του head coach, με τον οργανισμό να στρέφεται σε μια λύση συνέχειας και επανεκκίνησης. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε καμία επικοινωνία με τη διοίκηση σχετικά με την επιλογή του νέου προπονητή, μετά την αποχώρηση του Ντοκ Ρίβερς.

Η σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε πρόωρα για τους Μπακς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν στη postseason, τερματίζοντας στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 32–50, γεγονός που οδήγησε και στο τέλος της συνεργασίας με τον Ρίβερς.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα του Αντετοκούνμπο παραμένει ανοιχτό, με αρκετά σενάρια να τον φέρνουν εκτός Μιλγουόκι την επόμενη σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, οι Μπακς προχωρούν στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, καταλήγοντας στον Τζένκινς ως τον άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Ο 41χρονος τεχνικός επιστρέφει στον οργανισμό, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν ως συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα στην ελίτ της Ανατολικής Περιφέρειας. Προέρχεται από πολυετή παρουσία στους Μέμφις Γκρίζλις (2019–2025), πριν αντικατασταθεί από τον Τουόμας Ίσαλο, και θεωρείται επιλογή με προοπτική και σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον Σαράνια, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του Αντετοκούνμπο στη διαδικασία επιλογής: οι Μπακς έκριναν ότι ο Τζένκινς αποτελεί τον κατάλληλο άνθρωπο για το επόμενο βήμα του οργανισμού, ανεξάρτητα από το αν ο Έλληνας σταρ παραμείνει ή όχι στο ρόστερ.