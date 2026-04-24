Μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο ενθουσιασμός στην ΑΕΚ έφτασε στο ζενίθ. Ποδοσφαιριστές, Μάρκο Νίκολιτς και Μάριος Ηλιόπουλος, ωστόσο, παραμένουν προσηλωμένοι στη δική τους πραγματικότητα, με την Eνωση να καλείται να σφραγίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα μέσα από τα αποτελέσματα που απαιτούνται. Μέχρι τότε, οι τόνοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα παραμένουν χαμηλοί.

Ο ίδιος ο Ριμπάλτα, πάντως, εδώ και καιρό έχει στραφεί στον σχεδιασμό της νέας ΑΕΚ. Εκκρεμότητες σε ανανεώσεις, συμβόλαια, αξιολόγηση του υπάρχοντος ρόστερ και φυσικά μεταγραφικές κινήσεις συνθέτουν το παζλ των επόμενων μηνών. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του Μάριους Μαρίν της Πίζα εμφανίστηκε στη συζήτηση, χωρίς όμως να βρίσκεται –σύμφωνα με τις πληροφορίες– στις βασικές επιλογές του για τη θέση του αμυντικού χαφ, που αποτελεί κομβικό σημείο για τη νέα αγωνιστική δομή της ομάδας.

Ο Ριμπάλτα φαίνεται να εξετάζει διαφορετικές λύσεις για τον άξονα, με στόχο έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου, ικανό να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις πρωταθλητισμού. Παράλληλα, συνεχίζει να κινείται με απόλυτη μυστικότητα, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή με το δίκτυο συνεργατών του στο τμήμα scouting εκτός Ελλάδας.

Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχουν οι Ονόφριο Ρομπέρτο Μαλφιτάνο (επικεφαλής σκάουτινγκ), Αλέσιο Έκα (ανάλυση δεδομένων) και Φρανσέσκο Πανφίλι (σκάουτ), οι οποίοι μαζί με τον Ριμπάλτα εργάζονται ήδη πάνω στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.