Το πράσινο αλαλούμ

Πώς και πώς περιμένουν όλοι στον Παναθηναϊκό την άφιξη του Μπαλντίνι για να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Ο Ιταλός έχει καταφέρει να είναι ο άνθρωπος που επηρεάζει όσο κανείς τον Αλαφούζο χωρίς να ζει καν στην Ελλάδα και η εισήγησή του για τον Μπενίτεθ θα κρίνει τα πάντα. Αν πάντως είναι οριστικά αρνητική, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, γιατί τα ονόματα των υποψηφίων που ακούγονται δεν… κολλάνε το ένα με το άλλο. Δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία, άρα στον Παναθηναϊκό μάλλον δεν ξέρουν τι ψάχνουν. Και αυτό είναι και το μεγάλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετοί γύρω από τον Αλαφούζο χωρίς να έχουν όμως την ίδια άποψη, τον ίδιο τρόπο σκέψης, οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να χαράξουν μια κοινή γραμμή.

Εντελώς λάθος χειρισμός

Ο Μπενίτεθ πάντως εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση από κανέναν στον Παναθηναϊκό, για το μέλλον του. Το γεγονός ότι δεν του έχει πει κανείς ότι υπάρχει θέμα προπονητή βέβαια δεν σημαίνει πως ο ίδιος δεν το ξέρει. Ο Ισπανός ενημερώνεται για όλα όσα γράφονται και λέγονται, οπότε έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο απόλυσης, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση δεν του έχει πει το παραμικρό. Και αυτό δεν είναι καλό για το κλαμπ, δεν έχει να κάνει με κάποιον τυχαίο προπονητή, αλλά με ένα όνομα με βαρύ βιογραφικό. Και αν δεν φέρεσαι επαγγελματικά σε τέτοιες περιπτώσεις, το βρίσκεις μπροστά σου. Γιατί αν ο Μπενίτεθ πει σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό Μέσο αυτά που γίνονται, θα πιστέψουν αυτόν, όχι αυτά που θα πει ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια.

Μόνο με μείωση απολαβών ο Περέιρα

Στην ΑΕΚ οι παίκτες απολαμβάνουν την τελευταία μέρα του ρεπό που έδωσε ο Νίκολιτς, ο οποίος έχει κάνει τις εισηγήσεις του για τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Περέιρα, ο οποίος απέδειξε φέτος πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι για την ομάδα ακόμη κι αν δεν παίζει συνεχώς, αν δεν παίζει πολύ. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι δεδομένη η ανανέωσή του. Ο Αργεντίνος είναι 35 ετών, η πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα δεν ήταν καθόλου καλή και το συμβόλαιό του είναι ακριβό, οπότε θα πρέπει να δεχθεί μείωση των αποδοχών του αν θέλει να παραμείνει. Αν όχι, τότε θα φύγει σαν φίλος, ειδικά αν έχει κατακτηθεί το πρωτάθλημα.

Η Λιλ για τον Γιαζίτσι

Ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού που μοιάζουν με… μυστήριο είναι ο Γιαζίτσι, στο τέλος της σεζόν όμως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν οριστικά. Ο Τούρκος επιθετικός χαφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, δεν θέλει όμως να παραμείνει μέχρι τότε αν δεν παίζει περισσότερο, αν δεν υπολογίζεται για βασικός. Οι ερυθρόλευκοι, από την πλευρά τους, δεν έχουν πρόβλημα να τον πουλήσουν το καλοκαίρι αν έρθει μια καλή πρόταση και οι φήμες λένε πως αυτή μπορεί να έρθει από τη Λιλ, από την οποία είχε περάσει στο παρελθόν και δεν θα είναι αρνητικός στο να φορέσει ξανά τη φανέλα της.

Ενόχληση Μπαρτζώκα για τη μεταγραφολογία

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο στα πλέι οφ της Euroleague και ο Μπαρτζώκας προσπαθεί να κρατήσει ανεπηρέαστους τους παίκτες από όσα γράφονται. Καθημερινά υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα για το ποιοι παίκτες θα έρθουν και ποιοι θα φύγουν το καλοκαίρι, με την όλη κατάσταση να προκαλεί εκνευρισμό στον προπονητή των ερυθρόλευκων καθώς θέλει την ομάδα απολύτως συγκεντρωμένη τώρα που αρχίζει το πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Γι’ αυτό έχει ζητήσει από όλους να μη δίνουν καμία σημασία σε όσα διαβάζουν και να μην επηρεαστούν από τίποτα. Το μυαλό τους στο παρκέ και μόνο.