Σημαντικά προβλήματα προέκυψαν στον ΠΑΟΚ μετά την προπόνηση της Δευτέρας (21/4), ενόψει του τελικού Κυπέλλου με τον ΟΦΗ το Σάββατο (25/4).

Ο Γιώργος Γιακουμάκης τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς διαγνώστηκε με θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο, εξέλιξη που ουσιαστικά τον θέτει νοκ-άουτ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Παράλληλα, προέκυψε ακόμη ένα ζήτημα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αυτή τη φορά με τον Ντέγιαν Λόβρεν. Ο έμπειρος αμυντικός υπέστη διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική στον αγώνα με την ΑΕΚ και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ: «Τα πάντα μένουν στην άκρη. Το Σάββατο (25.04) ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία και τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ακόμα τρόπαιο. Η ομάδα με απόλυτη συγκέντρωση προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι.

Τη Δευτέρα (20.04) η ομάδα έκανε αποθεραπεία κι αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία και το πρωί της Τρίτης (21.04) ξεκίνησε κι επίσημα η προετοιμασία για τον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ. Η μέρα περιελάμβανε προθέρμανση, κατοχή, τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο. Το διάστημα απουσίας του θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού στις θεραπείες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν υπέστη διάστρεμα στην δεξιά ποδοκνημική στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ξεκίνησε θεραπείες και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Τέλος με θεραπεία συνέχισε κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ».