Ο Μπαλντίνι θα δώσει τη λύση

Πώς και πώς περιμένει ο Αλαφούζος την άφιξη του Μπαλντίνι για να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί επειδή οι συνεργάτες του αφεντικού της ΠΑΕ δεν έχουν κοινή γραμμή. Υπάρχουν αυτοί που εισηγούνται στον Αλαφούζο την απομάκρυνση του Μπενίτεθ, υπάρχουν και αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής του ώστε να δουλέψει από την αρχή με το ρόστερ που θέλει ο ίδιος. Τη λύση επομένως θα τη δώσει ο Μπαλντίνι, ο οποίος αναμένεται από μέρα σε μέρα στην Αθήνα και η δική του γνώμη θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Αλαφούζο.

Τα δεδομένα για Σάντσες

Το θέμα του προπονητή δεν είναι το μοναδικό για το οποίο θα πάρει οριστική απόφαση ο Παναθηναϊκός, καθώς υπάρχει και αυτό του Ρενάτο Σάντσες. Οι πράσινοι θέλουν να τον κρατήσουν και για την επόμενη σεζόν καθώς η εμπειρία του, η αξία του, δεν αμφισβητούνται παρά το γεγονός ότι συχνά έχει μυϊκά προβλήματα. Η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως λένε στη Γαλλία, δεν θα κάνει τη δύσκολη, θα είναι αρκετά εύκολη στις συζητήσεις, το θέμα όμως είναι τι θα γίνει με τις ετήσιες απολαβές του Πορτογάλου χαφ. Οι πράσινοι κάλυψαν ένα μικρό μέρος αυτών φέτος, με την Παρί να δίνει τα περισσότερα, θα πρέπει όμως να ρίξει το κασέ του ο Σάντσες για να είναι πιο εύκολη η παραμονή του.

Φευγάτος ο Σφιντέρσκι

Αντίστροφα μετράει για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό πάντως ο Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός φορ ξέρει πολύ καλά ότι ο Τεττέη είναι πλέον ο βασικός ενώ από το καλοκαίρι θα επιστρέψει και ο Ντέσερς. Ο χρόνος συμμετοχής του Σφιντέρσκι μοιραία θα μειωθεί πολύ, οπότε έχει δώσει εντολή στον μάνατζερ του να βρει μια καλή πρόταση και να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους πράσινους. Αν η Πολωνία ήταν στο Μουντιάλ θα ήταν και πιο εύκολο να έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιούσε 100% την ΠΑΕ, τώρα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως και οι δύο πλευρές θέλουν το διαζύγιο το καλοκαίρι και θα το έχουν.

Στη λίστα της Γιούβε ο Παυλίδης

Ο Μουζακίτης δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας παίκτης που κοιτάζει η Γιουβέντους καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Παυλίδη. Ο διεθνής φορ της Μπενφίκα έχει φτιάξει για τα καλά το όνομά του με όσα κάνει στην Πορτογαλία και η Γιούβε ψάχνει ήδη για επιθετικούς καθώς οι Ντέιβιντ και Οπέντα δεν υπολογίζεται ενώ δεν είναι σίγουρη ούτε η παραμονή του Βλάχοβιτς. Οι Ιταλοί έχουν κάνει μια πρώτη κρούση τόσο στη Μπενφίκα όσο και στην πλευρά του Παυλίδη για να ενημερωθούν για τα οικονομικά δεδομένα και στο τέλος της σεζόν, όταν θα ξέρουν αν θα αγωνιστούν ή όχι στο Champions League τη νέα σεζόν, θα πάρουν τις αποφάσεις τους.

Μπέρδεμα με Στρεφέτσα

Αρκετά ανοιχτά μέτωπα με δανεικούς παίκτες έχει ο Ολυμπιακός και κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσουν. Σε ό,τι αφορά τον Στρεφέτσα, για παράδειγμα, η Πάρμα είναι θετική στο να τον κρατήσει και για την επόμενη σεζόν. Όχι με μεταγραφή όμως αλλά με νέο δανεισμό. Οι «παρέντσι» είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία του Βραζιλιάνου εξτρέμ που πέτυχε και το πρώτο του γκολ πριν λίγες μέρες στην ισοπαλία με τη Νάπολι, προτιμούν όμως να συζητήσουν για ανανέωση του δανεισμού του για ακόμη ένα χρόνο. Λύση που είναι αμφίβολο πάντως αν ικανοποιεί τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι προτιμούν την πώληση του παίκτη.

«Εκθέτει» Σπανούλη η Μονακό

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Euroleague, βγήκαν τα ζευγάρια των play in και δύο των play off και συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον αρκετών προσώπων, ανάμεσα στα οποία ο Σπανούλης. Ο Έλληνας προπονητής έχει δεχθεί κρούση από Αρμάνι Μιλάνο και Χάποελ Τελ Αβίβ και εσχάτως ενημερώθηκε και για το ενδιαφέρον της Ντουμπάι, ακόμη όμως κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Η πορεία της Μονακό πάντως, η οποία με 8 παίκτες κατάφερε να μπει στα play in και θα έχει δύο ευκαιρίες για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα play off, δεν είναι κάτι θετικό για τον Σπανούλη καθώς όλοι ήταν σίγουροι πως η ομάδα θα καταρρεύσει μετά την αποχώρησή του. Δεν έγινε καθόλου έτσι όμως.