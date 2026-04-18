Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στο 5ο Εργασιακό Τουρνουά Μπάσκετ της Ρόδου, στο οποίο συμμετέχουν τοπικές ομάδες από εργασιακούς χώρους, αλλά και αθλητές μεμονωμένα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, ανάμεσα στις ομάδες Partyjam και Koskinou BC, ξέσπασε ένταση όταν παίκτης της Koskinou BC είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Παντελή Διαμαντή, μέλος του συνδέσμου διαιτητών Δωδεκανήσου.

Ο διαιτητής έδωσε τεχνική ποινή στον αθλητή, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου, με τον αθλητή να πετάει με δύναμη την μπάλα στο πρόσωπο του διαιτητή.

Αμέσως μετά, του επιτέθηκε με γροθιές, ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξε εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους αθλητές και των δύο ομάδων να τρέχουν να τον συγκρατήσουν και όλα αυτά σε ένα τουρνουά με κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς διοργανώνεται με στόχο την προώθηση της ευγενούς άμιλλας.

Ο διαιτητής κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου σε βάρος του παίκτη και δράστη της επίθεσης, ενώ αναμένονται οι περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αρχών.