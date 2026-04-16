Για ακόμη μία μέρα τα ρωσικά ΜΜΕ ασχολούνται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά εστιάζοντας στον Φιόντορ Τσάλοφ, για τον οποίο τονίζουν πως πωλείται με 1,5 εκατ. ευρώ.

Την Τετάρτη (15/4) υπήρχαν ρωσικά δημοσιεύματα για επικείμενη ανανέωση του συμβολαίου του Οζντόεφ και μία μέρα μετά σειρά παίρνει ο Τσάλοφ, όχι για να ανανεώσει όμως αλλά για να παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sport24.ru, ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση του Ρώσου φορ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με το ποσό που ζητάει να είναι το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι Ρώσοι σημειώνουν πως ο Τσάλοφ δεν υπολογίζεται πλέον και θα πρέπει να ψάξει για την επόμενη ομάδα του είτε στην πατρίδα του είτε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχοντας ως τώρα 8 γκολ και 8 ασίστ σε 64 συμμετοχές με τους «ασπρόμαυρους».