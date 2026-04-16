Πένθος στην Αυστρία και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς σκοτώθηκε σε ηλικία 48 ετών ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ, το αυτοκίνητο του οποίου παρασύρθηκε από τρένο.

Ο 48χρονος Μάνινγκερ είχε αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Γιουβέντους, Εσπανιόλ, Μπολόνια, Τορίνο, Άουγκσμπουργκ, Φιορεντίνα, Σιένα, Ούντινέζε και Σάλτσμπουργκ, ενώ η τελευταία ομάδα της καριέρας του ήταν η Λίβερπουλ, με τη φανέλα της οποίας δεν είχε συμμετοχή σε επίσημο αγώνα.

Υπήρξε διεθνής 33 φορές με την εθνική ομάδα της Αυστρίας, με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να είναι σε κατάσταση σοκ για την είδηση του θανάτου του, καθώς το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τρένο.

Όπως αναφέρουν τα αυστριακά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο του Μάνινγκερ, άγνωστο γιατί, βρέθηκε στις ράγες του τρένου που ερχόταν και το οποίο δεν πρόλαβε να κόψει ταχύτητα, με αποτέλεσμα το παρασύρει για κάποια μέτρα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Μάνινγκερ χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και οι προσπάθειες των γιατρών δεν είχαν αποτέλεσμα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών.