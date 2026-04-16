Η υπόθεση του Ντούσαν Βλάχοβιτς εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σύνθετα μεταγραφικά και συμβολικά ζητήματα της Γιουβέντους, με το μέλλον του Σέρβου φορ να παραμένει ανοιχτό και τις εξελίξεις να μετατίθενται χρονικά.

Η ιταλική ομάδα, μέσω της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου του Λουτσιάνο Σπαλέτι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει τον παίκτη, ωστόσο η υπογραφή νέου συμβολαίου δεν θεωρείται άμεση, με τις συζητήσεις να έχουν επιβραδυνθεί λόγω και του πρόσφατου τραυματισμού του.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Βλάχοβιτς λήγει το καλοκαίρι και, εφόσον δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία, ο επιθετικός θα μπορεί σύντομα να διαπραγματευτεί ελεύθερα το μέλλον του, γεγονός που αυξάνει την πίεση στη Γιουβέντους να καταλήξει σε λύση.

Στο μεταξύ, στο προσκήνιο επανέρχεται δυναμικά το ενδιαφέρον της Μίλαν, η οποία αναζητά εδώ και καιρό έναν καθαρόαιμο σέντερ φορ και βλέπει στον Σέρβο την ιδανική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Η πιθανή μετακίνηση του Βλάχοβιτς συνδέεται και με ευρύτερες κινήσεις στο ρόστερ των «ροσονέρι», καθώς εξετάζεται ακόμη και η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων όπως ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος οικονομικός χώρος για μια τόσο μεγάλη επένδυση.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να εξετάζει όλες τις επιλογές του, σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και ρευστή, με τη Γιουβέντους να επιδιώκει ανανέωση υπό ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους και τη Μίλαν να περιμένει την ευκαιρία της.