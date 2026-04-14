Η World Aquatics ανακοίνωσε σημαντική αλλαγή στη στάση της, επιτρέποντας την πλήρη επανένταξη αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στις διεθνείς διοργανώσεις υγρού στίβου.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, αθλητές από τις δύο χώρες είχαν αποκλειστεί από μεγάλο μέρος των διεθνών αγώνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τους είχε επιτραπεί να συμμετάσχουν μόνο υπό ουδέτερο καθεστώς, χωρίς εθνικά σύμβολα, όπως συνέβη και σε διοργανώσεις τύπου Paris 2024 Olympic Games.

Πλέον, από το 2027, η εικόνα αλλάζει. Η διεθνής ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές θα έχουν ξανά το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής σε όλα τα αθλήματα που υπάγονται σε αυτήν, όπως η κολύμβηση, η καλλιτεχνική κολύμβηση, οι καταδύσεις, η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και η υδατοσφαίριση.

Η επιστροφή τους θα γίνει με κανονικούς όρους, δηλαδή με τις εθνικές τους εμφανίσεις, τις σημαίες των χωρών τους και την αναγνώριση των εθνικών ύμνων σε περίπτωση επιτυχιών. Η αρχή θα πραγματοποιηθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που θα φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη το 2027, σηματοδοτώντας την πλήρη επανένταξή τους στο διεθνές αγωνιστικό στερέωμα. Ο πρόεδρος της World Aquatics, Χουσεΐν Αλ Μουσάλαμ, δήλωσε: «Τα τελευταία τρία χρόνια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου και η AQIU (Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου) έχουν βοηθήσει με επιτυχία να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις μπορούν να παραμείνουν εκτός των αθλητικών αγώνων. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι πισίνες και τα ανοιχτά νερά θα παραμείνουν χώροι όπου αθλητές από όλα τα έθνη μπορούν να συναντηθούν σε ειρηνικό αγώνα».