Με γκολ του Έσπι στο 83ο λεπτό του αγώνα, η Λεβάντε νίκησε με 1-0 την Χετάφε στον αγωνα που ολοκλήρωσε την 31η αγωνιστική της La Liga.
Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε με τη νίκη αυτή, πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, καθώς έφτασε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την Αλαβές, η οποία βρίσκεται εκτός της ζώνης του υποβιβασμού και έτσι ελπίζει ακόμα σε παραμονή.
Απο την άλλη η Χετάφε παρέμεινε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 41 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση η Λεβάντε είχε και δύο χαμένα πέναλτι στο 61’ με τον Ντέλα και στο 92’ με τον Ρομέρο.
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 10 Απριλίου
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1
Σάββατο 11 Απριλίου
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3
Έλτσε-Βαλένθια 1-0
Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Κυριακή 12 Απριλίου
Οσασούνα-Μπέτις 1-1
Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0
Θέλτα-Οβιέδο 0-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 1-2
Δευτέρα 13 Απριλίου
Λεβάντε-Χετάφε 1-0
Επόμενη αγωνιστική:
Τρίτη 21 Απριλίου
Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)
Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)
Τετάρτη 22 Απριλίου
Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)
Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)
Πέμπτη 23 Απριλίου
Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)
Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)