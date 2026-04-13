Με γκολ του Έσπι στο 83ο λεπτό του αγώνα, η Λεβάντε νίκησε με 1-0 την Χετάφε στον αγωνα που ολοκλήρωσε την 31η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε με τη νίκη αυτή, πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα, καθώς έφτασε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την Αλαβές, η οποία βρίσκεται εκτός της ζώνης του υποβιβασμού και έτσι ελπίζει ακόμα σε παραμονή.

Απο την άλλη η Χετάφε παρέμεινε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 41 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση η Λεβάντε είχε και δύο χαμένα πέναλτι στο 61’ με τον Ντέλα και στο 92’ με τον Ρομέρο.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1

Σάββατο 11 Απριλίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3

Έλτσε-Βαλένθια 1-0

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Κυριακή 12 Απριλίου

Οσασούνα-Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0

Θέλτα-Οβιέδο 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 1-2

Δευτέρα 13 Απριλίου

Λεβάντε-Χετάφε 1-0

Επόμενη αγωνιστική:

Τρίτη 21 Απριλίου

Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)

Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)

Τετάρτη 22 Απριλίου

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)

Πέμπτη 23 Απριλίου

Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)

Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)