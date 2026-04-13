Τον περασμένο Μάρτιο, στην διάρκεια του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών, η αρχηγός της Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν, Ζάχρα Γκανμπάρι και άλλες πέντε παίκτριες ζήτησαν άσυλο από την Αυστραλία, λόγω του πολέμου.

Στην συνέχεια πέντε από τις έξι παίκτριες, συμπεριλαμβανομένης της Γκανμπάρι, άλλαξαν γνώμη και επέστρεψαν στην πατρίδα τους μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όπου τους επιφυλάχθηκε υποδοχή ηρώων σε ειδική τελετή στο κέντρο της Τεχεράνης.

Ωστόσο η Ιρανική εφημερίδα «Mizan» σήμερα Δευτέρα του Πάσχα, ανέφερε πως: «Τα περιουσιακά στοιχεία της Ζάχρα Γκανμπάρι, ποδοσφαιρίστριας της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, τα οποία είχαν κατασχεθεί, αποδεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση» και πρόσθεσε «η κίνηση αυτή έγινε έπειτα από δήλωση αθωότητας που ακολούθησε την αλλαγή στη συμπεριφορά της».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν δημοσιεύσει έναν κατάλογο ατόμων που τους χαρακτήρισαν ως «προδότες» και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία είχαν δεσμευτεί με δικαστική απόφαση μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Το όνομα της Γκανμπάρι εμφανίστηκε στη λίστα, αν και δεν ήταν σαφές πότε είχε ληφθεί η απόφαση για τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τις ιρανικές αρχές ότι ασκούν πιέσεις σε αθλητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, απειλώντας συγγενείς ή κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση που αυτοί αποστατήσουν ή κάνουν δηλώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανικές αρχές, από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι η Αυστραλία προσπάθησε να αναγκάσει τις αθλήτριες να αυτομολήσουν.