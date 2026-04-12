Οσασούνα και Μπέτις έμειναν στο 1-1 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της La Liga και έτσι η ομάδα της Σεβίλλης έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.

Η Μπέτις, ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αμπντέ Εζαλζουλί.

Η αντίδραση της Οσασούνα ήρθε στο 40 λεπτό του αγώνα, με τον Μπούντιμιρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1

Σάββατο 11 Απριλίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3

Έλτσε-Βαλένθια 1-0

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Κυριακή 12 Απριλίου

Οσασούνα-Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο (17:15)

Θέλτα-Οβιέδο (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)