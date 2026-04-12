Οσασούνα και Μπέτις έμειναν στο 1-1 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της La Liga και έτσι η ομάδα της Σεβίλλης έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.
Η Μπέτις, ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αμπντέ Εζαλζουλί.
Η αντίδραση της Οσασούνα ήρθε στο 40 λεπτό του αγώνα, με τον Μπούντιμιρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι να διαμορφώνει το τελικό 1-1.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 10 Απριλίου
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1
Σάββατο 11 Απριλίου
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3
Έλτσε-Βαλένθια 1-0
Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Κυριακή 12 Απριλίου
Οσασούνα-Μπέτις 1-1
Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο (17:15)
Θέλτα-Οβιέδο (19:30)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)
Δευτέρα 13 Απριλίου
Λεβάντε-Χετάφε (22:00)