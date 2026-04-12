Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό από την Κόμο, ωστόσο μέχρι τον Ιανουάριο δεν είχε καταφέρει να προσαρμοστεί στους Πειραιώτες και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί δανεικός στην Πάρμα.

Ο Βραζιλιάνος με ιταλικές ρίζες εξτρέμ από την ημέρα της επιστροφής του στο Ιταλικό πρωτάθλημα, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Συγκεκριμένα, στην εντός έδρας αναμέτρηση της Πάρμα με τη Νάπολι ο Στρεφέτσα μόλις στα 33 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του ματς, πάτησε περιοχή των φιλοξενούμενων και με ένα εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0 για την ομάδα του.