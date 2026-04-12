Στην Χαποέλ Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντόρον Λάιντνερ, καθώς ο Ισραηλινός σύλλογος ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Transferfeed», ο Λάιντνερ που αγωνιζόταν με την μορφή του δανεισμού από τους Πειραιώτες στη Χαποέλ είχε θετική παρουσία με τους Ισραηλινούς, κάτι που οδήγησε τη διοίκηση της ομάδας στην απόφαση να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Ο Ισραηλινός αμυντικός είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κάνει επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα των «ερυθρόλευκων».

Στη συνέχεια παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό δανεικός σε Αούστρια Βιέννης και Ζυρίχη πριν επιστρέψει στο Ισραήλ για την Χαποέλ.