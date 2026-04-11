Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστούν οι Μπακς στην τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν στο NBA με τους Μπρούκλιν Νετς.

Ο Έλληνας σταρ έχει τεθεί εκτός λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο και οστικού τραυματισμού, σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, την ώρα που η κατάσταση γύρω από τη συμμετοχή του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο NBA.

Η διοργανώτρια αρχή συνεχίζει να εξετάζει τη διαφωνία μεταξύ του παίκτη και των Μπακς σχετικά με τη διαχείριση του τραυματισμού του, καθώς ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί να αγωνιστεί, χωρίς όμως να έχει λάβει ιατρική έγκριση από την ομάδα.

Ο Αντετοκούνμπο μετρά πλέον 13 σερί χαμένα παιχνίδια, ενώ η ομάδα του προέρχεται από ήττες, σε μια σεζόν όπου τόσο οι Μπακς όσο και οι Νετς έχουν ήδη αποκλειστεί από τη διεκδίκηση της postseason.