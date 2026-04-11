Μια αγωνιστική απομένει για να ολοκληρωθεί regular season της Euroleague με τον Ολυμπιακό να έχει επτά υποψήφιους αντιπάλους στα play off και ο Παναθηναϊκός πέντε.

Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 25-12 και θέλει τη νίκη επί της Αρμάνι την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει εκεί. Αλλά ακόμα και δεύτεροι να βγουν οι Πειραιώτες ο αντίπαλος τους θα είναι από τα play-in που θα διεξαχθούν 21 και 24 Απριλίου.

Αν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τερματίσει πρώτη, μπορεί να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε από τις τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν από την 7η έως την 10η θέση ενώ αν τερματίσουν δεύτεροι θα αντιμετωπίσουν είτε τον 7ο, είτε τον 8ο.

Με βάση την τωρινή κατάταξη, οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού είναι οι:

Χάποελ Τελ Αβίβ

Ζάλγκιρις Κάουνας

Παναθηναϊκός

Μονακό

Ερυθρός Αστέρας

Μπαρτσελόνα

Ντουμπάι

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, έχει ως πρώτο μέλημα την εξάδα, την οποία θα προλάβει μόνο εάν Ερυθρός Αστέρας και Ζάλγκιρις ηττηθούν στην τελευταία αγωνιστική από Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί αντίστοιχα.

Αν παράλληλα η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττηθεί από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής και από τη Μονακό στο τελευταίο παιχνίδι, τότε ο Παναθηναϊκός προλαβαίνει ακόμα και την 5η θέση κάτι που ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Αν ο Παναθηναϊκός λοιπόν βρεθεί στην 5η, ή την 6η θέση θα αντιμετωπίσει τον 4ο ή τον 3ο με μειονέκτημα έδρας.

Στην περίπτωση που καταλάβει μία θέση από την 7η μέχρι και την 9η, τότε θα πρέπει να περάσει τα play-in για να βρεθεί στα play off και με βάση την τελική του θέση θα αντιμετωπίσει τον 1ο, ή τον 2ο της regular season, με μειονέκτημα έδρας.

Οι πιθανοί αντίπαλοι των «πρασίνων» είναι:

Ολυμπιακός

Βαλένθια

Ρεάλ Μαδρίτης

Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ

Τελευταία αγωνιστική:

Πέμπτη 16 Απριλίου

Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπολόνια (21:05)

Ολυμπιακός-Μιλάνο (21:15)

Παρτιζάν-Μπασκόνια (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Παρασκευή 17 Απριλίου

Ζαλγκίρις-Παρί (20:00)

Μονακό-Χαποέλ Τελ Αβίβ (20:30)

Ντουμπάι-Βαλένθια (21:00)

Παναθηναϊκός-Εφές (21:15)

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 25-12

2. Βαλένθια 24-13

3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4. Φενέρμπαχτσε 23-14

5. Χαποέλ Τελ Αβίβ 22-14

6. Ζαλγκίρις 22-15

7. Ερυθρός Αστέρας 21-16

8. Παναθηναϊκός 21-16

9. Μονακό 21-16

10. Μπαρτσελόνα 20-17

11. Ντουμπάι 19-18

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18

13. Μπάγερν Μονάχου 17-20

14. Μιλάνο 17-20

15. Παρί 15-22

16. Παρτιζάν 15-22

17. Μπασκόνια 13-24

18. Μπολόνια 13-24

19. Εφές 12-25

20. Βιλερμπάν 8-29