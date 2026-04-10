Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Γκενκ και όπως είναι λογικό αρκετές μεγάλες ομάδες του εξωτερικού κοιτάζουν την περίπτωση του.
Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει μέχρι στιγμής με την Βελγική ομάδα 18 ασίστ και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Ιταλούς να αναφέρουν πως η Μίλαν εξετάζει εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωσή του.
Ο Καρέτσας, θεωρείται ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του, αλλά και ένας παίκτης που έχει ήδη μεγάλη εξέλιξη και βελτίωση.
Σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς, η Μίλαν δεν εξετάζει μόνο τον Καρέτσα ενόψει του καλοκαιριού, αλλά και τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.
