Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Γκενκ και όπως είναι λογικό αρκετές μεγάλες ομάδες του εξωτερικού κοιτάζουν την περίπτωση του.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει μέχρι στιγμής με την Βελγική ομάδα 18 ασίστ και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Ιταλούς να αναφέρουν πως η Μίλαν εξετάζει εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωσή του.

Ο Καρέτσας, θεωρείται ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του, αλλά και ένας παίκτης που έχει ήδη μεγάλη εξέλιξη και βελτίωση.

Σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς, η Μίλαν δεν εξετάζει μόνο τον Καρέτσα ενόψει του καλοκαιριού, αλλά και τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.