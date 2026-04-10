Ένα ακόμη πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι έκλεισε η ΕΠΟ για την Εθνική μας ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της τον προσεχή Σεπτέμβριο στην League A του Nations League.

Συγκεκριμένα, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα στην Στοκχόλμη την Σουηδία.

Όσον αφορά το ποιος θα είναι προπονητής στην Εθνική Ιταλίας, μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο, αυτός θα είναι ο προπονητής της Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας Σίλβιο Μπαλντίνι, ως υπηρεσιακός.

Ο νέος προπονητής της Ιταλίας θα ανακοινωθεί μετά τις εκλογές στην Ομοσπονδία που έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου, με τον Αντόνιο Κόντε να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Νάπολι.