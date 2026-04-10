«Αυτογκόλ» με Γιόβιτς

Βαριά ήττα για την ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, πάρα πολύ δύσκολη η ρεβάνς και γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω της απουσίας του Γιόβιτς. Μια απουσία που… οφείλεται και στον Νίκολιτς. Ο Σέρβος φορ θα είχε καθαρίσει με τις κάρτες αν είχε δει μια κίτρινη στο 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία. Θα απουσίαζε από τη ρεβάνς με τους Σλοβένους και δεν θα είχε τώρα τέτοιο πρόβλημα η ομάδα. Ο Νίκολιτς, όμως, δεν συμφωνούσε με αυτό, δεν ήθελε να υποτιμήσει κανένα παιχνίδι, ακόμη κι αν η ομάδα του είχε προβάδισμα με 4-0 από το πρώτο ματς, οπότε τώρα θα κυνηγήσει ανατροπή κόντρα σε Ισπανούς χωρίς να έχει διαθέσιμο τον καλύτερο σκόρερ. Μάλλον δεν το είχε χειριστεί σωστά το θέμα ο Σέρβος προπονητής…

Ο… ΠΑΟΚ διώχνει τη γκρίνια

Οι δηλώσεις που έκαναν πάντως ο Νίκολιτς και οι παίκτες της ΑΕΚ περί πίστης για την ανατροπή στη ρεβάνς, δεν έγιναν για να γίνουν. Έγιναν επειδή στις τάξεις των κιτρινόμαυρων όντως το πιστεύουν. Και το πιστεύουν και όσοι είναι στη διοίκηση και στον περίγυρο της ομάδας. Αυτό που θέλουν στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι να το πιστέψει και ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να έχει παράπονα για κάποια πράγματα στην Ισπανία, δεν πρόκειται όμως να σταθεί σε αυτά. Ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι το πρωτάθλημα, τρεις μέρες μετά τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο είναι το ματς-μισό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, οπότε δεν πρόκειται να υπάρξει καθόλου γκρίνια ό,τι κι αν γίνει με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς.

Θέλει Βαλένθια ο Αταμάν

Ανώμαλη προσγείωση για τον Παναθηναϊκό στη Βαλένθια μετά την εντυπωσιακή νίκη στη Βαρκελώνη και η γκρίνια για τον Εργκίν Αταμάν… έπιασε ταβάνι. Είτε από δημοσιογράφους, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν τον στήριζαν πολύ από την αρχή της σεζόν, είτε από τους οπαδούς, με όσα γράφονται στα social media. Τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος πάντως για τη Βαλένθια, μάλλον ερμηνεύτηκαν λάθος. Ο Αταμάν δεν έχει κανένα πρόβλημα με το ενδεχόμενο διασταύρωσης με τη Βαλένθια στα play off. Δεν φοβάται την ισπανική ομάδα, η οποία ναι μεν είναι καλή, πολύ καλή, αλλά δεν είναι… ψημένη σε συνθήκες πρωταθλητισμού στη Euroleague. Και αυτό θα φανεί στα play off για την πρόκριση στο Final Four.

Τρομερή διαχείριση Μπαρτζώκα

Γκρίνια για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό, αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό, ο οποίος μπαίνει πανέτοιμος στην τελική ευθεία της σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι, όπως έχει πει και ο προπονητής τους, έχουν πιο γεμάτο ρόστερ από ποτέ και τώρα που πλησιάζει η ώρα για τα παιχνίδια που θα κρίνουν τα πάντα, αυτό το ρόστερ μοιάζει ακόμη πιο γεμάτο. Ο Ολυμπιακός είχε αρκετές απουσίες κόντρα στη Χάποελ, δεν φάνηκαν καθόλου όμως, ενώ ο Φαλ όχι μόνο επέστρεψε στη δράση έπειτα από δέκα μήνες αλλά ήταν στο παρκέ και στα τελευταία λεπτά, όταν κρινόταν το παιχνίδι. Μια απόφαση του Μπαρτζώκα που δείχνει πόσο εμπιστεύεται τον θηριώδη σέντερ και γενικά όλο το ρόστερ του, καθώς στο παρκέ ήταν την ίδια ώρα και ο Τζόζεφ.

Έρχεται εβδομάδα-φωτιά στους «πράσινους»

Ηρεμία στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αυτές τις ημέρες, από Δευτέρα όμως οι ρυθμοί θα ανέβουν σε όλα τα επίπεδα. Η άφιξη του Μπαλντίνι θα ξεκαθαρίσει το θέμα Μπενίτεθ, την ίδια ώρα που η ομάδα θα μετράει αντίστροφα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα είναι και το τελευταίο που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό από μόνο του κάνει ιδιαίτερο αυτό το παιχνίδι, στο οποίο οι πράσινοι θέλουν τη νίκη για ιστορικούς λόγους αλλά και για να τελειώσουν τον αιώνιο αντίπαλο από τη μάχη του τίτλου. Και αν έρθει αυτή η νίκη μπορεί να σταματήσουν και τα συνεχή σενάρια για το μέλλον του Ισπανού προπονητή.

Οι περίεργες φήμες για Βαλβέρδε

Εντύπωση προκαλεί σε πάρα πολλούς το γεγονός ότι το όνομα του Ερνέστο Βαλβέρδε αναφέρεται συχνά το τελευταίο διάστημα στον ελληνικό Τύπο. Αρχικά υπήρξαν φήμες για τον… Άρη, τώρα υπάρχουν φήμες για άφιξή του σε κάποια ελληνική ομάδα γενικά, χωρίς να προσδιορίζεται ποια… Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει στο μυαλό του τη χώρα μας. Δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ή κάποια κίνηση που να δείχνει ότι σκέφτεται να έρθει για μια τρίτη θητεία στην Ελλάδα. Αν, όμως, ερχόταν, αν αλλάξει κάτι και ο Βαλβέρδε αποφασίσει πως είναι ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τότε θα το κάνει για τον Ολυμπιακό.