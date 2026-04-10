Λίγο πριν από τη σέντρα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον πλανήτη, η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των διαιτητών που θα βρεθούν στα γήπεδα του Μουντιάλ, με την Ελλάδα να μένει εκτός εκπροσώπησης.

Η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία. Η παγκόσμια ομοσπονδία δημοσιοποίησε τη λίστα των αξιωματούχων διαιτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται 52 διαιτητές πρώτης κατηγορίας, 88 βοηθοί και 30 υπεύθυνοι VAR από όλες τις συνομοσπονδίες.

Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας διαιτητής. Από πλευράς UEFA, η εκπροσώπηση φτάνει τους 15 πρώτους διαιτητές και τους 11 VAR, αρκετοί εκ των οποίων έχουν σφυρίξει και παιχνίδια της Stoiximan Super League.

Οι διαιτητές της UEFA:

Μάικλ Όλιβερ

Άντονι Τέιλορ

Φρανσουά Λετεσιέ

Κλεμάν Τουρμπέν

Φέλιξ Τσβάιερ

Μαουρίτσιο Μαριάνι

Ντάνι ΜάκΚελι

Εσπέν Έσκας

Ζιμόν Μαρτσίνιακ

Ζοάο Πινιέιρο

Ίστβαν Κόβακτς

Σλάβκο Βίντσιτς

Αλεχάντρο Ερνάντες

Γκλεντ Νίμπεργκ

Σάντρο Σέρερ

Οι διαιτητές VAR: