Ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης ήθελαν τη νίκη για να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, την οποία μοιράζονται, τελικά όμως έμειναν στο 0-0 για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League.

Η κρισιμότητα του παιχνιδιού έκανε τις δύο ομάδες ιδιαίτερα προσεκτικές και χωρίς διάθεση να ρισκάρουν, με αποτέλεσμα να γίνει ένα κακό παιχνίδι με ελάχιστες φάσεις.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν στο 6′ με ένα σουτ του Λύρατζη αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε σωστά, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να φαίνονται για πρώτη φορά στο 22′ με ένα σουτ που Γκονζάλες που κόντραρε στα σώματα.

Η καλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν για τον Πανσερραϊκό στο 57′ με τον Ίβαν που βρέθηκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε αλλά ο τερματοφύλακας απέκρουσε με τα πόδια.

Όσο για τον Αστέρα, έγινε επικίνδυνος στο 82′ με το πλασέ του Μπαρτόλο, μετά τη συνεργασία του με τον Μακέντα, αλλά ο Τιναλίνι δεν αιφνιδιάστηκε, με το 0-0 να παραμένει ως το τέλος.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56’ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71’ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56’ Δοϊρανλής), Ριέρα (71’ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86’ Μασκανάκης).

Αστέρας Τρίπολης (Γιάννης Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83’ Εμμανουηλίδης), Κετού (76’ Καλτσάς), Μακέντα (83’ Οκό).