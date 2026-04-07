Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 88-66 από τη Μπανταλόνα που έκανε, έτσι, το 1-1 στη σειρά των προημιτελικών του Basketball Champions League και η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στο 3ο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena.

Ο αγώνας είχε γρήγορο ρυθμό από το ξεκίνημά του, με την Ένωση να παραμένει κοντά στο σκορ μέχρι και το 12-8, κάπου εκεί όμως οι γηπεδούχοι έγιναν πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα και κατάφεραν να πάρουν διαφορά, κλείνοντας στο +14 (27-13) την πρώτη περίοδο.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήθελαν, φυσικά, να αντιδράσουν αλλά ήταν φανερό ότι δεν μπορούσαν καθώς η Μπανταλόνα είχε τον απόλυτο έλεγχο και αυτό φαινόταν και στο σκορ. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 44-19 καθώς έκαναν ό,τι ήθελαν, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 53-31.

Το παιχνίδι είχε, βασικά, κριθεί καθώς ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στα πρώτα δύο δεκάλεπτα, να αλλάξει κάτι. Και δεν άλλαξε. Η ΑΕΚ… έχασε τον Ντράγκαν Σάκοτα καθώς αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή και μπήκε από το -17 (72-55) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου οριστικοποιήθηκε η ήττα.

Ο «δικέφαλος αετός» προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά αλλά τελικά ηττήθηκε με 88-66 και όλα θα κριθούν στις 15 Απριλίου στο 3ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, στη SUNEL Arena.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66