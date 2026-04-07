Με αναρτήσεις του στα social media ο Κώστας Καραπαπάς σχολίασε τις διαρροές που υπήρξαν σχετικά με τους διαιτητές που θα οριστούν στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδα γράφτηκε πως στα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ θα οριστούν δύο elite διαιτητές από Σλοβακία και Σλοβενία, με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού να αναφέρει τα εξής σε αναρτήσεις του…

«Το σάιτ του πιστολιού (και) του Αλαφούζου έγραψε αυτό για τους ορισμούς των διαιτητών των επόμενων αγώνων των πλέι οφ.

Τρίτη 7 Απριλίου 2026

Τους βρήκε τους ελίτ για τη 2η αγωνιστική των play offs ο Λανουά: Ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβένος».

Οι μοναδικοί ελίτ διαιτητές από τις χώρες αυτές είναι: Κρούζλιακ (Σλοβάκος) και Βίντσιτς, Ομπρένοβιτς (Σλοβένοι).

Αν οριστεί κάποιος από αυτούς, σημαίνει ότι ο Λανουά διέρρευσε τους ορισμούς σε υπάλληλο και συνεργάτη ιδιοκτήτη ομάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Επίσης οι συγκεκριμένοι διαιτητές έχουν κάνει σφαγές κατά του Ολυμπιακού και αν διανοηθεί να τους ορίσει ο Λανουά ή αν τους έχει έτοιμους για ορισμό,

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΕΔ, ΤΗΝ ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση με αυτή τη σκόπιμη παγίδευση…

Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν.

Ας το ξέρουν αυτό οι πάντες…».