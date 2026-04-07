Πειθαρχική διαδικασία κατά της Ισπανίας για τα συνθήματα κατά των μουσουλμάνων που ακούστηκαν στο φιλικό παιχνίδι με την Αίγυπτο, ξεκίνησε την Τρίτη (7/4) η FIFA.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν τέλη Μαρτίου στη Βαρκελώνη και έμειναν στο 0-0, με τους Ισπανούς στις εξέδρες να φωνάζουν συνθήματά κατά των μουσουλμάνων και τον Λαμίν Γιαμάλ να τοποθετείται για το θέμα μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο άσος της Ισπανίας δεν ήταν καθόλου χαρούμενους με όσα ακούστηκαν από τις εξέδρες και δεν είναι χαρούμενη ούτε η FIFA, η οποία αποφάσισε να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για το θέμα, ενημερώνοντας σχετικά την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF).

Αυτή, από την πλευρά της, πήρε θέση μέσω των social media, αναρτώντας το ακόλουθο μήνυμα: «Η RFEF συμμερίζεται το μήνυμα της ποδοσφαιρικής μας κοινότητας κατά του ρατσισμού και καταδικάζει κάθε πράξη βίας στα γήπεδα».