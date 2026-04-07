Το θέμα της συμμετοχής ή όχι του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 παραμένει ανοιχτό, με τον υπουργό Αθλητισμού της χώρας, Αχμάντ Ντονιαμαλί, να τονίζει πως οι πιθανότητες είναι λίγες αυτή τη στιγμή, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την κυβέρνηση.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ζητήσει να αλλάξουν οι έδρες των τριών αγώνων στη φάση των ομίλων και να διεξαχθούν στο Μεξικό και όχι στις ΗΠΑ. Προς το παρόν, όμως, η FIFA δεν έχει κάνει δεκτό κάτι τέτοιο.

«Το αίτημά μας προς τη FIFA να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν από τις ΗΠΑ στο Μεξικό εξακολουθεί να ισχύει, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Εάν γίνει δεκτή, η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι βέβαιη. Ωστόσο, η FIFA δεν έχει ακόμη απαντήσει»

Ως υπουργός Αθλητισμού, μαζί με την ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, θα διατηρήσουμε την ομάδα ποδοσφαίρου έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα ληφθεί από την κυβέρνησή μας», είπε αρχικά ο Ντονιαμαλί, ο οποίος στη συνέχεια σχολίασε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πως μπορεί να μην είναι σωστό για τη ζωή και την ασφάλεια των Ιρανών παικτών το να αγωνιστούν στις ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της FIFA, η ασφάλεια πρέπει να παρέχεται στην εν λόγω χώρα. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιείται σύντομα και η παροχή εγγυήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι αμφισβητήσιμη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πιθανότητα συμμετοχής του Ιράν στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλή. Αλλά, εάν παρασχεθούν οι σχετικές εγγυήσεις ασφαλείας, η κυβέρνησή μας θα λάβει την απόφαση για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», κατέληξε.