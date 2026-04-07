Το όνομα του Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια είναι ένα από αυτά που βρίσκονται στη λίστα του Παναθηναϊκού με τους πιθανούς μεταγραφικούς στόχους, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό encestando.es.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται από το 2024 στη Μπασκόνια και φέτος πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ στη Euroleague, με αποτέλεσμα να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Η ισπανική ιστοσελίδα πως ο Παναθηναϊκός είναι μία εξ αυτών ενώ αναφέρονται επίσης τα ονόματα των Ερυθρού Αστέρα, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, με τους Σέρβους να κινούνται για την απόκτηση γκαρντ καθώς αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Ο τελευταίος φέρεται να συζητάει με τον Ολυμπιακό και ο Ερυθρός Αστέρας, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί γκαρντ ενώ για τους «πράσινους» το encestando γράφει πως ψάχνουν για τέτοιο παίκτες λόγω της ηλικίας του Κώστα Σλούκα και της κακής απόδοσης του Τι Τζέι Σορτς.