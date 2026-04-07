Ζούμε σε μια εποχή όπου το απρόβλεπτο μοιάζει σχεδόν… κανονικό. Κι όμως, υπάρχουν ακόμα ιστορίες που καταφέρνουν να μας αιφνιδιάσουν. Μία από αυτές έχει στο επίκεντρο τον Τάιγκερ Γουντς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο θρυλικός γκόλφερ ενεπλάκη σε τροχαίο κοντά στην κατοικία του, στο Τζούπιτερ. Το όχημά του ανετράπη έπειτα από σύγκρουση με όχημα καθαρισμού, το οποίο επιχείρησε να προσπεράσει. Παρότι οι εξετάσεις έδειξαν μηδενική ποσότητα αλκοόλ στο αίμα, η άρνησή του να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο, σε συνδυασμό με την εικόνα του – γυαλισμένα μάτια, αργές αντιδράσεις, εμφανής υπνηλία – δημιούργησαν ερωτήματα.

Η σύλληψη καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού. Σύμφωνα με την αναφορά, το SUV του Γουντς πέρασε διπλή διαχωριστική γραμμή στην προσπάθεια προσπέρασης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρέιλερ και να ανατραπεί. Ευτυχώς, το περιστατικό δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς.

🚨❌👕 #SOLD OUT — Sun Day Red’s ‘Review’ Polo in the Cosmic Blue colorway that Tiger Woods was wearing at the time of his arrest and mugshot photo has sold out online in all sizes. pic.twitter.com/DZ9G0ytxwe — TWLEGION (@TWlegion) March 29, 2026

Αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα, όμως η ιστορία πήρε μια απρόσμενη τροπή. Ο Γουντς φορούσε ένα μπλουζάκι της προσωπικής του σειράς, Sun Day Red. Μέσα σε λίγες ώρες, το συγκεκριμένο κομμάτι έγινε ανάρπαστο στο διαδίκτυο, με την τιμή του να φτάνει τα 125 δολάρια και τα αποθέματα να εξαντλούνται πλήρως μέχρι την επόμενη ημέρα.

Μια ακόμη απόδειξη πως, ακόμη και μέσα στην αμφιλεγόμενη επικαιρότητα, η επιρροή των μεγάλων ονομάτων παραμένει τεράστια.