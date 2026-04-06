Η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 1-0 ξέφυγε πέντε βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα και στις τάξεις των φίλων της ομάδας επικρατεί ενθουσιασμός.

Τόσος μεγάλος ενθουσιασμός που εξάντλησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τους Πειραιώτες που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου, στην «Allwyn Arena» για την τελευταία αγωνιστική των play off!

Πριν λίγες ημέρες η διοίκηση της Ένωσης έβγαλε στην κυκλοφορία τα εισιτήρια και για τα τρία εντός έδρας ντέρμπι των play off με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και από την πρώτη στιγμή έφευγαν με γρήγορους ρυθμούς

Ωστόσο τη δεδομένη στιγμή το σύστημα των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό δείχνει πως δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα εισιτήρια, δείγμα της μεγάλης δίψας μετά τη νίκη στο Φάληρο.